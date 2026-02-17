Федерация хоккея Франции отстранила Кринона от матчей за драку с Уилсоном: «Провокационное поведение Пьерра подрывает ценности нашего спорта»

В этой связи провокационное поведение Пьерра Кринона при уходе со льда, даже несмотря на то, что он только что был удален до конца игры за драку, представляет собой явное нарушение олимпийского духа и подрывает ценности нашего спорта. Поэтому было принято решение, полностью согласованное с Национальным олимпийским и спортивным комитетом Франции, не допускать его к участию в следующих матчах олимпийского турнира", — говорится в заявлении Федерации хоккея Франции.