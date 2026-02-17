Федерация хоккея Франции отстранила Кринона от матчей за драку с Уилсоном: «Провокационное поведение Пьерра подрывает ценности нашего спорта»

Напомним, драка произошла в концовке встречи после того, как Кринон высоко поднятым локтем встретил канадского нападающего Нэтана Маккиннона. За этот эпизод француз получил 2 минуты штрафа.
Кринон уложил Уилсона на лед, дернув за плечо, а затем добавил несколько ударов сверху. Затем в стычку вмешались судьи, что позволило Уилсону толкнуть Кринона и отправить француза на лед. После этого арбитры прекратили стычку. По итогам эпизода оба игрока были удалены до конца встречи.
Кринон провоцировал болельщиков, покидая площадку после драки.
"После матча Франции с Канадой и обсуждения поведения Пьерра Кринона на льду и вне его, президент Федерации хоккея Франции и заместитель главы французской делегации Пьер-Ив Жербо побеседовал с игроком в присутствии главы олимпийской делегации Фабьена Сагеса, национального технического директора Федерации хоккея Франции и сотрудников французской сборной.
Цель встречи также заключалась в том, чтобы напомнить игроку о личных обязательствах, которые он взял на себя в рамках отбора в олимпийскую сборную Франции.
Что касается удаления до конца матча, которое он получил, федерация принимает к сведению решение международной федерации — органа, ответственного за рассмотрение нарушений правил во время Олимпийских игр — не налагать дополнительных санкций на участвующих игроков.
Тем не менее, Федерация хоккея Франции намерена напомнить о ценностях, которые каждый игрок, надевающий джерси сборной Франции, должен разделять, а также об их обязанности подавать пример, особенно во время Олимпийских игр.
В этой связи провокационное поведение Пьерра Кринона при уходе со льда, даже несмотря на то, что он только что был удален до конца игры за драку, представляет собой явное нарушение олимпийского духа и подрывает ценности нашего спорта. Поэтому было принято решение, полностью согласованное с Национальным олимпийским и спортивным комитетом Франции, не допускать его к участию в следующих матчах олимпийского турнира", — говорится в заявлении Федерации хоккея Франции.