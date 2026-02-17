Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. Мужчины
14:10
Швейцария
:
Италия
Все коэффициенты
П1
1.07
X
13.25
П2
27.00
Хоккей. Мужчины
14:10
Германия
:
Франция
Все коэффициенты
П1
1.22
X
7.70
П2
10.75
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.30
П2
2.99
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.39
X
5.70
П2
7.10
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
4
:
Салават Юлаев
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
0
:
Амур
3
П1
X
П2

Фетисов о Лаврове: «У нас самый лучший министр иностранных дел. Наш старший товарищ любит спорт, правда, болеет за “Спартак”, но это нормально»

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов высказался о матче в честь Дня дипломатического работника.

Источник: Спортс"

Игра между сборными Ассоциации любительского хоккея (АЛХ) и Министерства иностранных дел России завершилась вничью — 5:5.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров передал приветствие участникам матча, которое зачитал посол по особым поручениям МИД Андрей Авдеев.

Символическое вбрасывание произвели президент АЛХ Алина Бородаева, Авдеев, Фетисов и двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев.

«У нас самый лучший министр иностранных дел. Наш старший товарищ любит спорт, правда, болеет за “Спартак”, за Якушева, но это нормально.

Сегодняшняя игра поможет продвигать хоккейную дипломатию. Хоккей объединяет людей, на примере НХЛ — играют ребята в одной команде из разных стран, и нет никаких проблем у них", — заявил Фетисов.

За команду АЛХ выступили губернаторы регионов, сенаторы, депутаты, дипломаты, представители федеральных служб, ветераны спорта, деятели культуры, хоккеисты-любители. В состав команды вошли в том числе экс-футболист Александр Мостовой и экс-хоккеист Максим Сушинский.