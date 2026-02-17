Ричмонд
Хоккей. Мужчины
14:10
Швейцария
:
Италия
П1
1.07
X
13.25
П2
27.00
Хоккей. Мужчины
14:10
Германия
:
Франция
П1
1.22
X
7.70
П2
10.75
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Ак Барс
П1
2.10
X
4.30
П2
2.99
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Сочи
П1
1.39
X
5.70
П2
7.10
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
4
:
Салават Юлаев
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
0
:
Амур
3
П1
X
П2

Виноградов о свадьбе во время сезона: «Все случилось спонтанно, собрались узким кругом. О свадебных путешествиях пока не думали»

Нападающий «Торпедо» Егор Виноградов рассказал о своей свадьбе.

Источник: Спортс"

— Совсем недавно важное событие произошло и в вашей личной жизни: в ноябре сыграли свадьбу. Почему организовали торжество прямо по ходу регулярки?

— Честно говоря, все случилось спонтанно. Изначально не хотели приглашать 150 человек. Собрались узким кругом с родственниками и самыми близкими друзьями. Из хоккеистов присутствовал только Артем Мисников, с которым общаемся с детства.

Расписались, а потом немного посидели в одном заведении. О свадебных путешествиях пока тоже не думали.

— Как давно вы со своей супругой?

— Больше пяти лет. Срок серьезный. Кстати, познакомились на хоккее во время матча «Чайки». Помню, увидел будущую супругу на трибуне, и она мне сразу понравилась. Решил действовать. Узнал ее номер телефона и написал. Потом вместе сходили на футбол. Так и закрутилось.

— Многих удивило, что вы расписались со своей половинкой прямо по ходу сезона, поскольку свободного времени у хоккеистов обычно нет. А как заполняете редкие паузы?

— Просто отдыхаю дома, занимаюсь бытовыми делами. Ездим к родным и собираемся с друзьями. Каких‑то удивительных хобби нет. Смотрим сериалы. Из последнего понравился «Метод», — сказал Виноградов.