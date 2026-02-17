Ричмонд
Равиль Якубов о «Динамо»: «Главный резерв — системная игра. Если забудем слово “анархия” и вернем игровой баланс, то на динамовскую улицу придет праздник»

Старший тренер «Динамо» Равиль Якубов высказался о текущей ситуации в команде, идущей на 6-м месте в Западной конференции Фонбет Чемпионата КХЛ.

Источник: Спортс"

Специалист пополнил тренерский штаб бело-голубых, возглавляемый Вячеславом Козловым, в декабре прошлого года.

— «Динамо» использовало паузу на Матч звезд на максимум. Хорошо поработали и на льду, и на земле. Подтянули и функциональное состояние команды, и, скажем так, тактическое. Ведь были моменты, которые не позволяли команде стабилизировать свою игру.

— Какие моменты?

— Оборона — фундамент любой команды. Без системных действий в обороне команда не покажет результат. В первую очередь над этим и работаем.

— Вы в роли старшего тренера вошли в штаб «Динамо» почти два месяца назад, что отметили за это время?

— Сложный период, во время которого были и падения, и подъемы. Очень непросто стабилизировать игру команды по ходу сезона, когда идет конвейер из матчей.

Сразу бросилось в глаза, что в «Динамо» мощная вратарская линия, и Поди [Владислав Подъяпольский], и Мотор [Максим Моторыгин] — качественные по меркам КХЛ голкиперы, одни из лучших в лиге. Они держат команду в тонусе, на определенном уровне.

Когда есть такие вратари, команде многое может дать правильная, системная игра. Повторюсь, в этом наш главный резерв.

У нас хороший объем мастерства, есть баланс — опытных игроков, легионеров, молодежи. Выстроим фундамент игры в обороне — полностью раскроется и линия атаки, в том числе в большинстве. Потенциал у нашего нападения серьезный.

Сейчас нам в первую очередь нужно обратить внимание не на личностей, а на командную игру, на ее мельчайшие детали.

Зимой мы не часто радуем болельщиков родного клуба. Если забудем слово «анархия» и вернем игровой баланс, систему, то на динамовскую улицу придет праздник, — сказал Якубов.