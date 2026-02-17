Равиль Якубов о «Динамо»: «Главный резерв — системная игра. Если забудем слово “анархия” и вернем игровой баланс, то на динамовскую улицу придет праздник»

— «Динамо» использовало паузу на Матч звезд на максимум. Хорошо поработали и на льду, и на земле. Подтянули и функциональное состояние команды, и, скажем так, тактическое. Ведь были моменты, которые не позволяли команде стабилизировать свою игру.