Фил Эспозито: «В представлениях о России стало слишком много политики. Парадоксально, но к Канаде это относится даже в большей степени, чем к США»

"Мне кажется, в представлениях о России, как и вообще в нынешнем мире, стало слишком много политики. Парадоксально, но к Канаде, откуда я родом, это относится даже в большей степени, чем к Соединенным Штатам.
А ведь стремления людей всюду одинаковы: они хотят мира и спокойствия, хотят следить за спортом и путешествовать, в том числе свободно ездить на международные соревнования, но в осуществление этих желаний вмешивается политика", — сказал Эспозито.
Сборная России по хоккею не принимает участие в международных турнирах с весны 2022 года.
Команда пропустила 4 чемпионата мира, олимпийский турнир в Милане и не была приглашена на Турнир четырех наций НХЛ в феврале 2025 года.