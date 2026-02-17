Слафковски о роли лидера сборной Словакии: «Мне нравится быть в центре внимания. Я хочу быть главной фигурой»

В 3 матчах на олимпийском турнире 21-летний нападающий «Монреаля», выигравший бронзовую медаль на Играх-2022 в Пекине, набрал 6 (3+3) очков.
«Мне нравится быть в центре внимания. В этом плане играть в “Монреале” — это здорово. Мне нравится каждая игра, когда я нахожусь в центре внимания. Я хочу быть главной фигурой.
Рад, что здесь, на Олимпиаде, у меня это получается. Но настоящий турнир начинается только сейчас. Нужно выйти на лед в среду и снова показать хорошую игру", — сказал Слафковски.
В ¼ финала турнира словакам предстоит сыграть с победителем пары Германия — Франция.
Слафковски забил 10-й гол в 10 матчах на ОИ — больше всех среди действующих игроков. 21-летний словак обошел Ягра и Саку Койву.