Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. Мужчины
14:10
Швейцария
:
Италия
Все коэффициенты
П1
1.07
X
13.25
П2
27.00
Хоккей. Мужчины
14:10
Германия
:
Франция
Все коэффициенты
П1
1.20
X
7.75
П2
11.00
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
2.12
X
4.30
П2
3.05
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.39
X
5.50
П2
7.10
Хоккей. КХЛ
17:30
Барыс
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
5.80
X
5.41
П2
1.45
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
4.80
X
4.90
П2
1.61
Хоккей. Мужчины
18:40
Чехия
:
Дания
Все коэффициенты
П1
1.40
X
6.36
П2
6.90
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
1.55
X
5.09
П2
5.30

Жаровский о «Салавате» после 0:4 от СКА: «По делу проиграли. Не лучший матч для меня и всей команды. Старались, но этого было недостаточно»

Форвард «Салавата Юлаева» Александр Жаровский высказался о поражении от СКА (0:4) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

"Тяжело сейчас что-то говорить… Не лучший матч и для меня и для всей команды. Мы старались, но этого было недостаточно. По делу проиграли, к сожалению.

Вам спасибо за поддержку! Вы лучшие! ?" — написал Жаровский в своем телеграм-канале.