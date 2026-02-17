Жаровский о «Салавате» после 0:4 от СКА: «По делу проиграли. Не лучший матч для меня и всей команды. Старались, но этого было недостаточно»

"Тяжело сейчас что-то говорить… Не лучший матч и для меня и для всей команды. Мы старались, но этого было недостаточно. По делу проиграли, к сожалению.
Вам спасибо за поддержку! Вы лучшие! ?" — написал Жаровский в своем телеграм-канале.
Форвард «Салавата Юлаева» Александр Жаровский высказался о поражении от СКА (0:4) в Фонбет Чемпионате КХЛ.
"Тяжело сейчас что-то говорить… Не лучший матч и для меня и для всей команды. Мы старались, но этого было недостаточно. По делу проиграли, к сожалению.
Вам спасибо за поддержку! Вы лучшие! ?" — написал Жаровский в своем телеграм-канале.