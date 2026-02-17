Депутат Журова не смотрит хоккей на ОИ-2026: «Не хватает не только Овечкина, а всей сборной России. Не хватает нашей “Красной машины”!»

"Не хватает не только Александра Овечкина, а всей российской сборной по хоккею.
Не хватает нашей «Красной машины»! Без них даже смотреть не хочется. Я хоккей категорически не смотрю. Не могу, хочу, чтобы наши там были.
Я смотрю только те виды спорта, где выступают наши ребята, чтобы помогать им энергетически.
Хотя я немного лукавлю: конькобежный спорт я смотрю. Мой вид спорта, мне интересно смотреть, как он развивается", — сказала Светлана Журова.
Никита Кучеров — главная потеря Олимпиады-2026. Лучше него сейчас в НХЛ нет никого.
Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.Читать дальше