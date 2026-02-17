Ричмонд
Депутат Журова не смотрит хоккей на ОИ-2026: «Не хватает не только Овечкина, а всей сборной России. Не хватает нашей “Красной машины”!»

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова рассказала, что не смотрит хоккейный турнир на Олимпиаде-2026 из-за неучастия сборной России.

Источник: Спортс"

"Не хватает не только Александра Овечкина, а всей российской сборной по хоккею.

Не хватает нашей «Красной машины»! Без них даже смотреть не хочется. Я хоккей категорически не смотрю. Не могу, хочу, чтобы наши там были.

Я смотрю только те виды спорта, где выступают наши ребята, чтобы помогать им энергетически.

Хотя я немного лукавлю: конькобежный спорт я смотрю. Мой вид спорта, мне интересно смотреть, как он развивается", — сказала Светлана Журова.

Никита Кучеров — главная потеря Олимпиады-2026. Лучше него сейчас в НХЛ нет никого.

