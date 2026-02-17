Дамир Шарипзянов: «Хочу играть в хоккей до 40 лет. Есть пример Овечкина — в 40 бегает не медленнее, чем молодые ребята»

Сегодня, 17 февраля, хоккеисту исполнилось 30 лет.
"Если касается лично меня, то к 30 годам родить двоих детей. Я хотел построить семью — и это у меня получилось.
И, конечно, добиться высот в своем деле. Неважно, хоккей это или журналистика. Если ты добился этого, то это хорошо.
Одно из того, что я хочу — в 40 лет продолжать играть в хоккей. На полном серьезе хочу играть в таком возрасте.
Посмотрим, что на это скажет мое тело через 10 лет. Опять же есть пример Александра Овечкина. В 40 лет бегает не медленнее, чем молодые ребята. Есть куда стремиться", — сказал Дамир Шарипзянов.
