Буше о 2:5 с «Ак Барсом»: «Авангард» превзошел соперника по всей статистике: по броскам, 26 голевых моментов против их 14. Но они свои голы сумели забить. Такое случается"

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше высказался о поражении от «Ак Барса» в FONBET Чемпионате КХЛ (2:5).

Источник: Спортс"

— Сегодня встречались две сильные команды. После второго периода был счет 2:2. В третьем периоде у нас было заметно меньше энергии. Мы оборонялись не очень грамотно. Не так, как мы можем и должны.

Когда мы вели 2:1, то полностью владели инициативой, доминировали. Но последовал неприятный эпизод, когда они забили в меньшинстве. Это придало импульс «Ак Барсу». Если бы мы реализовали большинство, то счет стал бы 3:1. Но он стал 2:2. Мы превзошли соперника по всей статистике: по броскам (39 против 23), 26 голевых моментов против их 14. Но они свои голы сумели забить. Да, такое случается.

— Вы в этом сезоне сыграли 2−2 в сезонной серии с «Ак Барсом». Не показалось, что соперник в этом матче старался действовать в стиле «Авангарда»?

— Все четыре матча были абсолютно одинаковыми. Две хорошие сильные команды, которые играют по системе, в силовой хоккей, очень плотно. Мы позволяли сопернику создавать много моментов — и пропустили голы, которые нам не свойственны. При этом у нас хватало потерь. При этом мы доминировали над «Ак Барсом» даже в большей степени, чем когда побеждали их раньше.

— Не кажется ли вам, что соперники стали делать гораздо больше блоков против «Авангарда»?

— Нашим соперникам приходится блокировать броски, если они не хотят потерпеть поражение. Мы очень много бросаем, нацелены на ворота. Это цена, которую они платят — надо блокировать броски. Это и есть уровень плей‑офф. «Ак Барс» сегодня не жалел себя, играет в силовой хоккей, и поэтому идет в лидерах, — сказал Буше.