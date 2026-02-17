Буше о 2:5 с «Ак Барсом»: «Авангард» превзошел соперника по всей статистике: по броскам, 26 голевых моментов против их 14. Но они свои голы сумели забить. Такое случается"

Когда мы вели 2:1, то полностью владели инициативой, доминировали. Но последовал неприятный эпизод, когда они забили в меньшинстве. Это придало импульс «Ак Барсу». Если бы мы реализовали большинство, то счет стал бы 3:1. Но он стал 2:2. Мы превзошли соперника по всей статистике: по броскам (39 против 23), 26 голевых моментов против их 14. Но они свои голы сумели забить. Да, такое случается.