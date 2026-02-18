Хартли об 1:0 с «Нефтехимиком»: «Только Исаев провел игру на своем уровне. “Локомотив” хочет превосходить соперника во всех зонах. Сегодня это не получилось»

— Только Даниил Исаев сегодня пришел на игру и провел ее на своем уровне. Много было потерь. Мы принимали плохие решения с шайбой. А у «Нефтехимика» много мастерства и скорости. Если давать им пространство и возможность атаковать, они будут это делать, доставляя неприятности. У соперника было очень много голевых моментов. Выручал вратарь — мы нормально сыграли в защите, но хотим превосходить соперника во всех трех зонах, во всех компонентах игры. Сегодня это не получилось.