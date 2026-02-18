Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. Мужчины
3-й период
Швеция
5
:
Латвия
1
Все коэффициенты
П1
X
13.50
П2
15.00
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
1
:
Нефтехимик
0
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
Чехия
3
:
Дания
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
2
:
ЦСКА
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Барыс
2
:
Металлург Мг
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
4
:
Сочи
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
2
:
Ак Барс
5
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
Швейцария
3
:
Италия
0
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
Германия
5
:
Франция
1
П1
X
П2

Хартли об 1:0 с «Нефтехимиком»: «Только Исаев провел игру на своем уровне. “Локомотив” хочет превосходить соперника во всех зонах. Сегодня это не получилось»

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли высказался о победе над «Нефтехимиком» (1:0) в FONBET Чемпионате КХЛ.

Источник: Спортс"

— Только Даниил Исаев сегодня пришел на игру и провел ее на своем уровне. Много было потерь. Мы принимали плохие решения с шайбой. А у «Нефтехимика» много мастерства и скорости. Если давать им пространство и возможность атаковать, они будут это делать, доставляя неприятности. У соперника было очень много голевых моментов. Выручал вратарь — мы нормально сыграли в защите, но хотим превосходить соперника во всех трех зонах, во всех компонентах игры. Сегодня это не получилось.

— После Нового года «Локомотив» лишь раз забрасывал больше трех шайб. Почему команда играет так нерезультативно?

— Мы создаем много моментов, когда можно бросать — но ищем лучшее продолжение. И не бросаем. Также нам надо улучшить игру на пятаке перед вратарем. Больше идти туда и забивать «грязные» голы. Особенно если шайба не идет в ворота. Это самый простой путь улучшить результативность.

— А есть ли проблема в том, что «Локомотив» получает много удалений?

— Конечно, это проблема. Эти удаления необязательные. Их можно назвать дурацкими. Но для меня дурацкое, когда кто‑то с разбегу летит и выставляет локоть, бьет в голову. А у нас именно невынужденные удаления, когда можно доработать ногами. Но идет зацеп, и ситуацию можно было спокойно исправить без нарушения правил.

— Почему «Нефтехимик» особенно в третьем периоде так легко выходил на ворота «Локомотива»?

— Тут все дело в фокусе. Недостаточная концентрация. Когда нужно занять правильную позицию, принять правильное решение. Но мы допускали ошибки. Вообще «Локомотив» всегда славился хорошей игрой в обороне. Здесь не может быть никаких оправданий, чтобы не допускать такие моменты.

— Что в этом сезоне происходит с Рихардом Паником? Он много ошибается и пока не забил ни одного гола.

— Он сегодня допустил не свойственную ему ошибку. А так Паник — наш лучший нападающий при игре в обороне. Поэтому мы увеличили его роль в меньшинстве. Но эти ошибки наслаивались на протяжении игры, — сказал Хартли.