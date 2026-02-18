Дыняк про гол «Авангарду» — 1-й за 18 игр: «Котлете отдал передачу — он не забил. Вот, показал ему, как нужно. Давно не забивал, это давило, но важнее результат команды»

28-летний нападающий забил впервые за 18 матчей.
— Отличная победа, игра уровня плей-офф.
— Как оцените старт матча?
— Нет предела совершенства, стараемся прибавлять от игры к игре.
— Расскажите о своем голе.
— Во втором периоде я Котлете [Дмитрию Кателевскому] отдал передачу — он не забил. Вот, продемонстрировал ему, как нужно забивать (смеется). Давно не забивал, это давило, но куда важнее командный результат.
— Когда праздновали гол, показалось, что вы перебросились взглядами с оштрафованным Альбертом Яруллиным.
— Просто совпадение, эмоции.
— Во втором периоде Майкл Маклауд задел Тимура Билялова — это сильно встрепенуло команду?
— Если заденут любого игрока в нашей команде, то мы готовы за него вступиться. Он, возможно, хотел чуть-чуть вывести из равновесия нашу команду, но ему это не удалось. Понимали, что соперник будет нас провоцировать, — сказал Дыняк.