Дыняк про гол «Авангарду» — 1-й за 18 игр: «Котлете отдал передачу — он не забил. Вот, показал ему, как нужно. Давно не забивал, это давило, но важнее результат команды»

— Если заденут любого игрока в нашей команде, то мы готовы за него вступиться. Он, возможно, хотел чуть-чуть вывести из равновесия нашу команду, но ему это не удалось. Понимали, что соперник будет нас провоцировать, — сказал Дыняк.