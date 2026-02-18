Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. Мужчины
14:10
Словакия
:
Германия
Все коэффициенты
П1
2.57
X
4.20
П2
2.36
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
:
Амур
Все коэффициенты
П1
1.88
X
4.30
П2
3.80
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
1.87
X
4.41
П2
3.65
Хоккей. Мужчины
18:40
Канада
:
Чехия
Все коэффициенты
П1
1.15
X
8.75
П2
18.00
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
1.81
X
4.43
П2
3.80
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.23
П2
2.80
Хоккей. КХЛ
19:30
Торпедо
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.35
П2
5.80
Хоккей. Мужчины
завершен
Швеция
5
:
Латвия
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
1
:
Нефтехимик
0
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
Чехия
3
:
Дания
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
2
:
ЦСКА
1
П1
X
П2

Во Франции возбудили дело против Кринона, дравшегося с Уилсоном на ОИ. В ноябре 2025-го он сорвал шлем с вратаря «Гренобля» и несколько раз ударил по голове

Прокурор Гренобля принял решение возбудить дело против защитника сборной Франции и «Гренобля» Пьерра Кринона на основании жалобы вратаря «Анже» Мэтта О’Коннора.

В ноябре прошлого года 30-летний игрок получил 7-матчевую дисквалификацию за свои действия в матче между «Греноблем» и «Анже».

В этой игре по ходу драки он бил уже лежавшего на льду оппонента, а потом сорвал с вратаря О’Коннора шлем и нанес несколько ударов по голове.

Как сообщает газета Le Dauphiné Libéré, первоначально жалоба голкипера на поведение Кринона была отклонена.

Но после его драки с форвардом сборной Канады Томом Уилсоном в матче Олимпиады-2026, прокурор решил возбудить дело по обвинению в умышленном насилии. Слушание по делу состоится в Гренобле 27 мая.

Отметим, что после драки в матче с Канадой Кринон был отстранен от матчей сборной Федерацией хоккея Франции.

Франция отстранила своего же игрока после огненной драки. Почему?