Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. Мужчины
14:10
Словакия
:
Германия
Все коэффициенты
П1
2.57
X
4.20
П2
2.36
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
:
Амур
Все коэффициенты
П1
1.88
X
4.30
П2
3.80
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
1.87
X
4.41
П2
3.65
Хоккей. Мужчины
18:40
Канада
:
Чехия
Все коэффициенты
П1
1.15
X
8.75
П2
18.00
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
1.81
X
4.43
П2
3.80
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.23
П2
2.80
Хоккей. КХЛ
19:30
Торпедо
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.35
П2
5.80
Хоккей. Мужчины
завершен
Швеция
5
:
Латвия
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
1
:
Нефтехимик
0
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
Чехия
3
:
Дания
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
2
:
ЦСКА
1
П1
X
П2

Эрик Карлссон о матче Швеции и США в ¼ финала ОИ: «Увлекательный вызов. Мы и приехали, чтобы сыграть с ними. Наверное, встреча будет раньше, чем все ожидали»

Защитник сборной Швеции Эрик Карлссон высказался о предстоящей встрече со сборной США в ¼ финала хоккейного турнира Олимпиады-2026.

Источник: Спортс"

В предварительном раунде плей-офф шведы обыграли сборную Латвии (5:1).

"Это вызов, увлекательный вызов. Мы и приехали сюда, чтобы сыграть с ними.

Наверное, встреча случится раньше, чем все — и мы в том числе — ожидали, но тут уж как есть. Мы приехали сюда, рассчитывая сыграть с ними, и вот нам выпала такая возможность.

В матче с Латвией мы показали сыгранность. Эта игра была для нас самой цельной на турнире. Каждый делал то, что от него требовалось. Надеюсь, это пойдет нам на пользу", — сказал Карлссон.