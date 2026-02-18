Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. Мужчины
14:10
Словакия
:
Германия
Все коэффициенты
П1
2.57
X
4.20
П2
2.36
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
:
Амур
Все коэффициенты
П1
1.88
X
4.30
П2
3.80
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
1.87
X
4.41
П2
3.65
Хоккей. Мужчины
18:40
Канада
:
Чехия
Все коэффициенты
П1
1.15
X
8.75
П2
18.00
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
1.81
X
4.43
П2
3.80
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.23
П2
2.80
Хоккей. КХЛ
19:30
Торпедо
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.35
П2
5.80
Хоккей. Мужчины
завершен
Швеция
5
:
Латвия
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
1
:
Нефтехимик
0
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
Чехия
3
:
Дания
2
П1
X
П2

Пашков о Кузнецове в «Салавате»: «Старт не такой уж яркий, скорее неплохой. Но Евгений был мощно разрекламирован, мы ждем от него доминирования в КХЛ. Пока его нет»

Олимпийский чемпион Александр Пашков высказался об игре форварда «Салавата Юлаева» Евгения Кузнецова.

Источник: Спортс"

После перехода в уфимский клуб 33-летний форвард набрал 7 (1+6) очков в 9 играх при полезности «+5».

— Вас удивил яркий старт Кузнецова в «Салавате»?

— Не сказал бы, что его старт такой уж яркий — скорее неплохой.

Главный тренер «Салавата» Виктор Козлов — специалист интересный, гибкий, нашел для Кузнецова определенную роль.

Но когда Евгений возвращался из НХЛ, он был очень мощно разрекламирован — и все мы ждем от него доминирования в КХЛ. Пока никакого доминирования нет. И будет ли — не знаю, — сказал Пашков.