Пашков о Кузнецове в «Салавате»: «Старт не такой уж яркий, скорее неплохой. Но Евгений был мощно разрекламирован, мы ждем от него доминирования в КХЛ. Пока его нет»

После перехода в уфимский клуб 33-летний форвард набрал 7 (1+6) очков в 9 играх при полезности «+5».
— Вас удивил яркий старт Кузнецова в «Салавате»?
— Не сказал бы, что его старт такой уж яркий — скорее неплохой.
Главный тренер «Салавата» Виктор Козлов — специалист интересный, гибкий, нашел для Кузнецова определенную роль.
Но когда Евгений возвращался из НХЛ, он был очень мощно разрекламирован — и все мы ждем от него доминирования в КХЛ. Пока никакого доминирования нет. И будет ли — не знаю, — сказал Пашков.