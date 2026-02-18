Щитов о СКА: «Ларионов — человек-лидер, последнее решение за ним. Конфликта стилей с Тамбиевым быть не может. Не считаю, что его приход так сразу улучшил команду»

— Пять подряд побед СКА после провального отрезка в чемпионате — следствие прихода на скамейку Леонида Тамбиева?
— Вообще не считаю, что приход Тамбиева так сразу улучшил игру СКА. Можно это связать с тем, что в команду пришел Борис Миронов, который здорово работает с защитниками, и СКА стал меньше пропускать.
— Не возникнет ли конфликта стилей хоккея у Тамбиева и Ларионова?
— Не думаю, что есть конфликт стилей. Последнее решение всегда остается за главным тренером. Не думаю, что Ларионову могут что‑то навязать, ему могут предложить, а решение будет за ним.
Поэтому конфликта стилей быть не может. Ларионов человек‑лидер, поэтому последнее решение останется за ним, — сказал Щитов.