Футбол
Хоккей
Хоккей. Мужчины
14:10
Словакия
:
Германия
Все коэффициенты
П1
2.57
X
4.20
П2
2.36
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
:
Амур
Все коэффициенты
П1
1.88
X
4.30
П2
3.80
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
1.87
X
4.41
П2
3.65
Хоккей. Мужчины
18:40
Канада
:
Чехия
Все коэффициенты
П1
1.15
X
8.75
П2
18.00
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
1.81
X
4.43
П2
3.80
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.23
П2
2.80
Хоккей. КХЛ
19:30
Торпедо
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.35
П2
5.80
Хоккей. Мужчины
завершен
Швеция
5
:
Латвия
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
1
:
Нефтехимик
0
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
Чехия
3
:
Дания
2
П1
X
П2

Щитов о СКА: «Ларионов — человек-лидер, последнее решение за ним. Конфликта стилей с Тамбиевым быть не может. Не считаю, что его приход так сразу улучшил команду»

Бывший защитник клубов КХЛ Никита Щитов высказался о последних успехах СКА в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Источник: Спортс"

— Пять подряд побед СКА после провального отрезка в чемпионате — следствие прихода на скамейку Леонида Тамбиева?

— Вообще не считаю, что приход Тамбиева так сразу улучшил игру СКА. Можно это связать с тем, что в команду пришел Борис Миронов, который здорово работает с защитниками, и СКА стал меньше пропускать.

— Не возникнет ли конфликта стилей хоккея у Тамбиева и Ларионова?

— Не думаю, что есть конфликт стилей. Последнее решение всегда остается за главным тренером. Не думаю, что Ларионову могут что‑то навязать, ему могут предложить, а решение будет за ним.

Поэтому конфликта стилей быть не может. Ларионов человек‑лидер, поэтому последнее решение останется за ним, — сказал Щитов.