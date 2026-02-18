Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. Мужчины
14:10
Словакия
:
Германия
Все коэффициенты
П1
2.60
X
4.20
П2
2.36
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
:
Амур
Все коэффициенты
П1
1.88
X
4.30
П2
3.80
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
1.87
X
4.41
П2
3.65
Хоккей. Мужчины
18:40
Канада
:
Чехия
Все коэффициенты
П1
1.15
X
8.75
П2
18.00
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
1.81
X
4.43
П2
3.80
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.23
П2
2.80
Хоккей. КХЛ
19:30
Торпедо
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
1.56
X
5.03
П2
5.80
Хоккей. Мужчины
20:10
Финляндия
:
Швейцария
Все коэффициенты
П1
1.69
X
4.55
П2
4.30
Хоккей. Мужчины
завершен
Швеция
5
:
Латвия
1
П1
X
П2

Овечкин вернулся к тренировкам с «Вашингтоном». Он отдыхал с семьей в Дубае во время олимпийской паузы в НХЛ

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин вернулся к тренировкам с командой.

40-летний россиянин принял участие в необязательной тренировке, состоявшейся во вторник в ледовом комплексе MedStar Capitals Iceplex.

«Кэпиталс» впервые провели занятие на льду после начала олимпийской паузы на льду. Овечкин вернулся из Дубая, где провел часть перерыва, отдыхая вместе с семьей.

Также в тренировке приняли участие вратарь Чарли Линдгрен и форвард Коннор Макмайкл, которые были отправлены в список травмированных в начале февраля. Защитник Джон Карлсон, получивший травму в последнем матче перед паузой (против «Нэшвилла») также был на льду.

Кроме трех игроков, сейчас выступающих на Олимпиаде (это вратарь Логан Томпсон, защитник Мартин Фегервары и форвард Том Уилсон), на тренировке отсутствовали только три хоккеиста основного состава — защитник Джейкоб Чикран, форварды Джастин Сурдиф и Сонни Милано.

В среду «Вашингтон» проведет первую полноценную тренировку в среду. Первый матч команды после перерыва состоится 25 февраля, соперником будет «Филадельфия».

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше