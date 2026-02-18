Веренски о возможном приезде Трампа на финал ОИ, если там будут США: «Стараюсь отделять политику от спорта. Если он поддержит нас, будет здорово. Если нет — ничего страшного»

Какая бы у нас ни была поддержка в США, я всегда с удовольствием выступаю на льду в национальных цветах. Если он нас поддержит, это будет здорово, а если нет, то ничего страшного«, — сказал Веренски, выступающий в НХЛ за “Коламбус”.