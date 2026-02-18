Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. Мужчины
14:10
Словакия
:
Германия
Все коэффициенты
П1
2.60
X
4.20
П2
2.36
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
:
Амур
Все коэффициенты
П1
1.88
X
4.30
П2
3.80
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
1.87
X
4.41
П2
3.65
Хоккей. Мужчины
18:40
Канада
:
Чехия
Все коэффициенты
П1
1.15
X
8.75
П2
18.00
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
1.81
X
4.43
П2
3.80
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.23
П2
2.80
Хоккей. КХЛ
19:30
Торпедо
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
1.56
X
5.03
П2
5.80
Хоккей. Мужчины
20:10
Финляндия
:
Швейцария
Все коэффициенты
П1
1.69
X
4.55
П2
4.30
Хоккей. Мужчины
завершен
Швеция
5
:
Латвия
1
П1
X
П2

Веренски о возможном приезде Трампа на финал ОИ, если там будут США: «Стараюсь отделять политику от спорта. Если он поддержит нас, будет здорово. Если нет — ничего страшного»

Защитник сборной США Зак Веренски ответил на вопрос о том, хотел бы он увидеть на трибунах президента страны Дональда Трампа, если команда выйдет в финал Олимпиады-2026.

Источник: Спортс"

"Сложно сказать. Олимпийские игры — это очень здорово, и я стараюсь отделять политику от спорта.

Какая бы у нас ни была поддержка в США, я всегда с удовольствием выступаю на льду в национальных цветах. Если он нас поддержит, это будет здорово, а если нет, то ничего страшного«, — сказал Веренски, выступающий в НХЛ за “Коламбус”.

Ранее о возможном визите Трампа в Милан в случае попадания американцев в финал олимпийкого хоккейного турнира сообщило издание Corriere della Sera.

В ¼ финала сборной США сегодня предстоит сыграть против Швеции.