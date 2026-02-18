Веренски о возможном приезде Трампа на финал ОИ, если там будут США: «Стараюсь отделять политику от спорта. Если он поддержит нас, будет здорово. Если нет — ничего страшного»

"Сложно сказать. Олимпийские игры — это очень здорово, и я стараюсь отделять политику от спорта.
Какая бы у нас ни была поддержка в США, я всегда с удовольствием выступаю на льду в национальных цветах. Если он нас поддержит, это будет здорово, а если нет, то ничего страшного«, — сказал Веренски, выступающий в НХЛ за “Коламбус”.
Ранее о возможном визите Трампа в Милан в случае попадания американцев в финал олимпийкого хоккейного турнира сообщило издание Corriere della Sera.
В ¼ финала сборной США сегодня предстоит сыграть против Швеции.