Яшкин о 5:2 с «Авангардом»: «Ак Барс» реализовал свои моменты, их было немного. Омск часто бросает, создает хаос перед воротами. Нам нужно над этим работать, развивать"

32-летний форвард казанцев набрал 3 (1+2) очка, забив впервые за 11 игр.
— Ровная игра, такая же была у нас с «Авангардом» в Казани. Все ближе плей-офф — сегодня был хороший урок для нас, хорошая проверка.
— Вы набрали три очка за матч, играли в родном городе — что больше порадовало?
— Все порадовало. Хорошая игра, я хорошо себя чувствовал уже в прошлых матчах. Я рад за сегодняшнюю игру.
— Перед плей-офф вам важно почувствовать вкус набранных очков?
— Для каждого игрока это важно, будем работать дальше.
— С чем связываете сегодняшний голевой урожай в игре с «Авангардом», нашли ключи от ворот команды?
— Нет, мы реализовали свои моменты. Их было немного, 23 броска в створ за игру, создали моменты — забили.
— Насколько схожи модели игры двух команд? Обе часто грузили шайбы на пятак.
— Хотелось бы, чтобы мы делали это ещё чаще. «Авангард» часто бросает, создает хаос перед воротами. Нам нужно над этим работать, развивать.
— Во втором периоде Майкл Маклауд задел Тимура Билялова и произошел выплеск эмоций. Расскажите об этом.
— Обычный игровой момент, мы не даем своих ребят в обиду, старались заступиться друг за друга, — сказал Яшкин.