Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. Мужчины
14:10
Словакия
:
Германия
Все коэффициенты
П1
2.61
X
4.26
П2
2.31
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
:
Амур
Все коэффициенты
П1
1.88
X
4.30
П2
3.80
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
1.87
X
4.41
П2
3.65
Хоккей. Мужчины
18:40
Канада
:
Чехия
Все коэффициенты
П1
1.15
X
8.75
П2
19.00
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
1.81
X
4.43
П2
3.80
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.23
П2
2.80
Хоккей. КХЛ
19:30
Торпедо
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
1.53
X
5.11
П2
5.80
Хоккей. Мужчины
20:10
Финляндия
:
Швейцария
Все коэффициенты
П1
1.69
X
4.55
П2
4.30
Хоккей. Мужчины
завершен
Швеция
5
:
Латвия
1
П1
X
П2

Ротенберг об отстранении Кринона: «Французы его дисквалифицировали не за драку с Уилсоном, а за то, что он провоцировал своих же болельщиков. Всегда нужно вести себя достойно, по-мужски»

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг высказался о дисквалификации защитника сборной Франции Пьерра Кринона после его драки с форвардом сборной Канады Томом Уилсоном.

Источник: Спортс"

Такое решение приняла Федерация хоккея Франции после беседы с игроком: «Провокационное поведение Пьерра подрывает ценности нашего спорта».

"Не могу комментировать решения Федерации хоккея Франции. Я следил за этим эпизодом, смотрел, за что они его дисквалифицировали.

На самом деле они его дисквалифицировали не за драку, а за то, что он каким-то образом после нее провоцировал своих же болельщиков.

Мы не можем знать всех деталей, что там произошло. Но, конечно, всегда нужно вести себя достойно, по-мужски", — сказал Ротенберг.

Во Франции возбудили дело против Кринона, дравшегося с Уилсоном на ОИ. В ноябре 2025-го игрок «Гренобля» сорвал маску с вратаря «Анже» и несколько раз ударил по голове.

Франция заменила Россию и стала худшей командой Олимпиады.