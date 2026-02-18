Ротенберг об отстранении Кринона: «Французы его дисквалифицировали не за драку с Уилсоном, а за то, что он провоцировал своих же болельщиков. Всегда нужно вести себя достойно, по-мужски»

Такое решение приняла Федерация хоккея Франции после беседы с игроком: «Провокационное поведение Пьерра подрывает ценности нашего спорта».
"Не могу комментировать решения Федерации хоккея Франции. Я следил за этим эпизодом, смотрел, за что они его дисквалифицировали.
На самом деле они его дисквалифицировали не за драку, а за то, что он каким-то образом после нее провоцировал своих же болельщиков.
Мы не можем знать всех деталей, что там произошло. Но, конечно, всегда нужно вести себя достойно, по-мужски", — сказал Ротенберг.
Во Франции возбудили дело против Кринона, дравшегося с Уилсоном на ОИ. В ноябре 2025-го игрок «Гренобля» сорвал маску с вратаря «Анже» и несколько раз ударил по голове.
Франция заменила Россию и стала худшей командой Олимпиады.