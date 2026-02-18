Ричмонд
Пашков о стиле общения Разина с журналистами: «Это защитная реакция на давление. Эмоционально его раскачала история с Кузнецовым, остался груз»

Олимпийский чемпион Александр Пашков считает стиль общения главного тренера «Металлурга» Андрея Разина с журналистами проявлением защитной реакции.

Источник: Спортс"

— Некоторые специалисты говорят, что в некоторой эйфории находится главный тренер «Магнитки» Андрей Разин. Это так?

— Сомневаюсь. Думаю, что многих вводит в заблуждение его поведение на пресс-конференциях. Я — сторонник интеллигентного общения, но Разин выбрал другой стиль. На мой взгляд, это защитная реакция тренера — на то давление, которое всегда оказывается на тренеров.

При этом «Металлург» — выстроенная и управляемая команда, с продуманным подбором игроков и длинной скамейкой, в том числе за счет молодежи из клубной системы. Здесь очевидная заслуга как менеджеров, так и главного тренера. Не случайно «Магнитка» дала ему контракт еще на два года.

Думаю, что эмоционально Разина немного раскачала история Евгения Кузнецова.

— Как?

— Кузнецов хорошо подходил «Металлургу» по стилю, но что-то не срослось. Практически на каждой пресс-конференции это проявлялось.

Переход в «Салават Юлаев» стал очень полезным для хоккеиста, он вздохнул. А на его бывшем тренере, наоборот, остался эмоциональный груз, — сказал Пашков.

Разин о судействе с «Барысом»: «Дайте мне 300 тысяч рублей, можно в тенге, и я вам все скажу. Будь я на трибуне, тоже бы свистел. Но и болельщики “Металлурга” были недовольны».