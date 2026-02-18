Пашков о стиле общения Разина с журналистами: «Это защитная реакция на давление. Эмоционально его раскачала история с Кузнецовым, остался груз»

При этом «Металлург» — выстроенная и управляемая команда, с продуманным подбором игроков и длинной скамейкой, в том числе за счет молодежи из клубной системы. Здесь очевидная заслуга как менеджеров, так и главного тренера. Не случайно «Магнитка» дала ему контракт еще на два года.