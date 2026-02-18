Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. Мужчины
3-й период
Финляндия
0
:
Швейцария
2
Все коэффициенты
П1
15.00
X
5.68
П2
1.25
Хоккей. КХЛ
буллиты
СКА
2
:
Северсталь
2
Все коэффициенты
П1
133.00
X
6.40
П2
1.12
Хоккей. КХЛ
овертайм
Торпедо
3
:
Шанхай Дрэгонс
3
Все коэффициенты
П1
1.06
X
П2
Хоккей. Мужчины
не начался
США
:
Швеция
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
6
:
Спартак
1
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
Канада
4
:
Чехия
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
0
:
Салават Юлаев
6
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Сибирь
1
:
Амур
2
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
Словакия
6
:
Германия
2
П1
X
П2

Селебрини побил рекорд Малкина для игроков до 20 лет по числу очков за Олимпиаду. У 19-летнего форварда Канады 9 баллов в 4 играх

Нападающий сборной Канады Макклин Селебрини набрал очки в 4-м матче Олимпиады-2026 подряд.

Источник: Спортс"

19-летний форвард отметился 3 (1+2) баллами в матче ¼ финала с Чехией (4:3 ОТ).

Всего на его счету теперь 9 (5+4) баллов в 4 играх на Олимпиаде в Италии.

Селебрини превзошел достижение Евгения Малкина (6 (2+4) баллов в 7 играх за сборную России в 2006 году) и установил новый рекорд для игроков в возрасте до 20 лет по количеству очков, набранных за олимпийский турнир с участием хоккеистов НХЛ.

