Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. Мужчины
1-й период
США
0
:
Швеция
0
Все коэффициенты
П1
1.62
X
5.00
П2
4.90
Хоккей. Мужчины
завершен
ОТ
Финляндия
3
:
Швейцария
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
СКА
2
:
Северсталь
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Торпедо
4
:
Шанхай Дрэгонс
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
6
:
Спартак
1
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
ОТ
Канада
4
:
Чехия
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
0
:
Салават Юлаев
6
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Сибирь
1
:
Амур
2
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
Словакия
6
:
Германия
2
П1
X
П2

Купер о травме Кросби: «Он не смог выйти на 3-й период, но обратился к игрокам. Это было очень важно, мы не хотели, чтобы это был последний матч Сида на этих ОИ. Это стало стимулом для ребят&raq

Главный тренер сборной Канады Джон Купер высказался о травме капитана команды Сидни Кросби.

Источник: Спортс"

Форвард получил повреждение нижней части тела в середине второго периода в матче против Чехии (4:3 ОТ) в четвертьфинале Олимпиады-2026 и хромая ушел в раздевалку.

Форвард Ник Сузуки перевел игру с Чехией в овертайм, сравняв счет на отметке 56:33. Решающий гол забил Митч Марнер.

После игры Купер не предоставил обновленной информации о состоянии Кросби.

"Я еще не был там, но он не смог выйти на лед в третьем периоде. Но он обратился к игрокам. Думаю, это было очень важно, мы проигрывали, и мы не хотели, чтобы это была последняя игра Сида на этих Олимпийских играх. Это стало большим стимулом для ребят.

Такое случается редко, у него определенно что-то пошло не так. Он решил, что не в состоянии помочь команде до конца вечера, мы оценим ситуацию позже", — сказал Купер.

Кросби сломали в четвертьфинале Олимпиады. Кажется, все серьезно.