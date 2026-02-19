Ричмонд
Квартальнов о 6:1 со «Спартаком»: «Тяжелый 1-й период, многое не получалось, но потом большинство сработало, стало легче. А 3-й мы хорошо сыграли»

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов высказался после матча со «Спартаком» (6:1).

Источник: Спортс"

— Большинство сегодня решило исход матча. Тяжелый первый период, многое не получалось. Но потом большинство сработало, стало легче. А третий период мы хорошо сыграли.

— Вы делали какие-то корректировки в первом перерыве?

— Тут большинство. Просто забили гол, и там Вадик (Шипачев) замкнул. А до большинства было все ровно.

— Почему сегодня в составе отсутствовал Ник Мелош?

— Он заболел.

— Джош Брук — когда его ждать на льду?

— В марте, — сказал Квартальнов.

«Динамо» Минск победило «Спартак» — 6:1, Шипачев, Анас и Дитц набрали по 3 очка. Клуб из Москвы проиграл 4 из 5 последних матчей.