Квартальнов о 6:1 со «Спартаком»: «Тяжелый 1-й период, многое не получалось, но потом большинство сработало, стало легче. А 3-й мы хорошо сыграли»

— Большинство сегодня решило исход матча. Тяжелый первый период, многое не получалось. Но потом большинство сработало, стало легче. А третий период мы хорошо сыграли.
— Вы делали какие-то корректировки в первом перерыве?
— Тут большинство. Просто забили гол, и там Вадик (Шипачев) замкнул. А до большинства было все ровно.
— Почему сегодня в составе отсутствовал Ник Мелош?
— Он заболел.
— Джош Брук — когда его ждать на льду?
— В марте, — сказал Квартальнов.
«Динамо» Минск победило «Спартак» — 6:1, Шипачев, Анас и Дитц набрали по 3 очка. Клуб из Москвы проиграл 4 из 5 последних матчей.