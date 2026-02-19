Купер о Биннингтоне в матче с Чехией: «Когда они повели, он закрыл дверь, дал нам шанс отыграться. Так поступают победители, они дают тебе этот шанс»

Голкипер отразил 21 из 24 бросков.
Главный тренер сборной Канады Джон Купер высказался об игре вратаря Джордана Биннингтона в матче против Чехии (4:3 ОТ) в четвертьфинале Олимпиады-2026.
Голкипер отразил 21 из 24 бросков.
"Когда игра стала напряженной, и особенно когда они повели в счете, он закрыл дверь.
Он дал нам шанс отыграться. Так поступают победители. Они дают тебе этот шанс", — сказал Купер.