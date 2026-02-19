Ричмонд
Уилсон о травме Кросби: «Он один из лучших лидеров в мире. Это отстой. Но таков хоккей, мы перегруппируемся»

Нападающий сборной Канады Том Уилсон высказался о травме капитана команды Сидни Кросби.

Источник: Спортс"

Форвард получил повреждение нижней части тела в середине второго периода в матче против Чехии (4:3 ОТ) в четвертьфинале Олимпиады-2026 и хромая ушел в раздевалку.

Форвард Ник Сузуки перевел игру с Чехией в овертайм, сравняв счет на отметке 56:33. Решающий гол забил Митч Марнер.

В 3 матчах группового этапа Кросби набрал 6 (2+4) очков.

"Он лучший в мире, он один из лучших лидеров в мире, и это отстой. Но таков хоккей.

Следующий игрок должен проявить себя, а мы перегруппируемся и посмотрим, что будет", — сказал Уилсон.

Кросби сломали в четвертьфинале Олимпиады. Кажется, все серьезно.