Тренер Чехии Рулик о судействе на ОИ: «Такое чувство, что все боятся Канады, боятся случайно свистнуть. Несправедливый турнир, ребята этого не заслужили»

— Я не хочу оправдываться, но видео подтверждают мою правоту. Мы можем легко это опубликовать, у меня нет с этим проблем — в каждом матче у нас два или три видео. Против Дании у нас больше штрафа, чем у соперника, но они тоже совершали фолы. В этом плане, на мой взгляд, это несправедливый турнир.