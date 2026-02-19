Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
4.80
X
4.50
П2
1.60
Хоккей. Мужчины
завершен
ОТ
США
2
:
Швеция
1
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
ОТ
Финляндия
3
:
Швейцария
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
СКА
2
:
Северсталь
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Торпедо
4
:
Шанхай Дрэгонс
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
6
:
Спартак
1
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
ОТ
Канада
4
:
Чехия
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
0
:
Салават Юлаев
6
П1
X
П2

Овечкин об отпуске: «Долгий перелет стоил того, я провел время с семьей и друзьями. О хоккее не думал — просто расслаблялся и веселился»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал об отпуске, который у него был во время продолжающейся олимпийской паузы. Сейчас клубы НХЛ вернулись к командным тренировкам.

Источник: Спортс"

— Как прошел ваш отпуск и каково снова вернуться в «Вашингтон»?

— Отпуск прошел отлично. Был долгий перелет (в Дубай — Спортс«“), но он того стоил. Я провел время с семьей и друзьями, не думал о хоккее и о чем-то еще. Просто расслаблялся и веселился.

— «Кэпиталс» проведут еще 23 матча в этом регулярном чемпионате. За счет чего команда способна сделать рывок?

— Мы оказались в ситуации, когда нужно приложить все усилия. Мы должны играть в своем стиле, действовать умно и набирать много очков, если хотим попасть в плей‑офф.

— Пауза на Олимпиаду наступила вовремя для команды?

— У нас было сложное расписание, но так было у всех. Все играли через день, как и мы. Это сложно, но деваться некуда. Так что пауза была нам нужна, — сказал Овечкин.

«Кэпиталс» идут на десятом месте в Восточной конференции, отставая от зоны плей-офф на 4 очка.

Овечкин вернулся к тренировкам с «Вашингтоном». Он отдыхал с семьей в Дубае во время олимпийской паузы в НХЛ.

