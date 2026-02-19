Тренер «Спартака» Барков об 1:6 с «Динамо» Минск: «Я недоволен игрой команды. Во 2-м периоде появились ненужные удаления, стали уступать в борьбе и в скорости»

— Первый период был достаточно ровный. Мы выполняли то, что планировали, а в начале второго даже забили гол в большинстве. Потом появились ненужные удаления, и мы перестали успевать со скоростью. Стали уступать в борьбе, в единоборствах. Отсюда и эти ненужные удаления.
Мы позволили сопернику выйти вперед. А в начале третьего периода пропустили острую контратаку. И дальше уже опять в меньшинстве пропустили.
— Почему вы решили поменять вратаря по сравнению с прошлым матчем?
— У нас два хороших вратаря. Поэтому решение было такое — мы поставили Георгиева.
— Вы довольны его игрой?
— Я недоволен игрой всей команды. Разве только отчасти первый период. Но потом вся команда играла недостаточно (хорошо) для победы, — сказал Барков.
«Динамо» Минск победило «Спартак» — 6:1. Клуб из Москвы проиграл 4 из 5 последних матчей.