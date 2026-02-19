Ричмонд
«Эдмонтон» вернул Коффи в тренерский штаб. Специалист будет отвечать за работу с защитниками

«Эдмонтон» объявил, что Пол Коффи вернется в тренерский штаб команды в качестве специалиста по работе с защитниками.

Источник: Спортс"

Член Зала хоккейной славы занимал этот пост в течение двух предыдущих сезонов, но летом 2025-го перешел на должность советника по хоккейным операциям.

За время прошлой работы Коффи с обороной (ноябрь 2023 года — конец регулярки 2024/25) «Ойлерс» пропускали в среднем 2,78 гола за игру — 5-е место в НХЛ за этот период. Сейчас клуб идет 25-м по данному показателю — 3,29 шайбы.

«Я рад вернуться и работать вместе с Крисом Кноблаухом и всем персоналом. До конца регулярки осталось 24 игры — у нас достаточно времени, чтобы набрать обороты для еще одного успешного выступления в плей-офф», — сказал Коффи.

Ожидается, что тренер присоединится к команде 20 февраля.