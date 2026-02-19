Ричмонд
Роман Ротенберг: «Красная Машина-Юниор» посетила храм преподобного Симеона Столпника. Спорт — это не только голы и победы. За пределами льда есть общая история, культура и духовные опоры"

Вице‑президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг посетил храм с «Красной Машиной-Юниор», которая выступит на Кубке Патриарха по хоккею с мячом.

Источник: Sports

«В рамках “Кубка Патриарха” важно не только сыграть достойно, но и поговорить с ребятами о смыслах и ценностях.

Команда «Красная Машина-Юниор» посетила один из старинных храмов Москвы — храм преподобного Симеона Столпника. Нас принял настоятель, иерей Даниил Зубов, которого многие знают как духовного наставника сборной России по хоккею с мячом.

Ребята побывали на службе, послушали рассказ об истории храма, задали вопросы. Для детей это важный опыт: почувствовать, что за пределами льда есть наша общая история, культура, духовные опоры.

Всегда говорю, что спорт — это не только про голы и победы. Это про характер, уважение, ответственность, умение держать удар и помогать друг другу. Такие встречи помогают молодым спортсменам задуматься о том, какие ценности они несут вместе со своим спортом и своей командой ??❤?", — написал Ротенберг.

Ротенберг выложил фото с Александром Реввой: «Расширяем хоккейную семью. Договорились, что Александр выйдет с нами на лед при случае».