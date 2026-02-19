Рантанен о 3:2 со Швейцарией в ¼ ОИ: «Я очень рад за страну. Многие финны видели матч и то, как мы отыгрались»

Финны сравняли счет за 1:12 до конца третьего периода, играя в формате «6 на 5». Решающий гол в овертайме забил Арттури Лехконен.
"Я очень рад за нашу страну. Знаю, что многие финны смотрели матч, и то, как мы смогли отыграться — это замечательно.
Надеюсь, что люди в Финляндии насладятся сегодняшней победой, а затем подготовятся к завтрашнему дню", — сказал Рантанен.
В полуфинале Финляндия встретится с Канадой. Матч пройдет 20 февраля.
Мегакамбэк Финляндии на Играх: с 0:2 до полуфинала за 10 минут!