Рантанен о 3:2 со Швейцарией в ¼ ОИ: «Я очень рад за страну. Многие финны видели матч и то, как мы отыгрались»

Нападающий сборной Финляндии Микко Рантанен прокомментировал победу над Швейцарией (3:2 ОТ) в четвертьфинале олимпийского хоккейного турнира.

Источник: Спортс"

Финны сравняли счет за 1:12 до конца третьего периода, играя в формате «6 на 5». Решающий гол в овертайме забил Арттури Лехконен.

"Я очень рад за нашу страну. Знаю, что многие финны смотрели матч, и то, как мы смогли отыграться — это замечательно.

Надеюсь, что люди в Финляндии насладятся сегодняшней победой, а затем подготовятся к завтрашнему дню", — сказал Рантанен.

В полуфинале Финляндия встретится с Канадой. Матч пройдет 20 февраля.

Мегакамбэк Финляндии на Играх: с 0:2 до полуфинала за 10 минут!