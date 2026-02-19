Овечкин заявил, что не смотрит Олимпиаду

Сборная России не была допущена на Олимпиаду решением Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ) и Международного олимпийского комитета (МОК).
— Вы смотрите Олимпиаду?
— Нет, — сказал Овечкин.
Форвард трижды участвовал в Играх (2006, 2010, 2014), но не выиграл со сборной ни одной медали.
Овечкин об отпуске: «Долгий перелет стоил того, я провел время с семьей и друзьями. О хоккее не думал — просто расслаблялся и веселился».
