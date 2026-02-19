Ричмонд
Овечкин заявил, что не смотрит Олимпиаду

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин заявил, что не следит за олимпийским хоккейным турниром, который проходит в Италии с 11 по 22 февраля.

Источник: Спортс"

Сборная России не была допущена на Олимпиаду решением Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ) и Международного олимпийского комитета (МОК).

— Вы смотрите Олимпиаду?

— Нет, — сказал Овечкин.

Форвард трижды участвовал в Играх (2006, 2010, 2014), но не выиграл со сборной ни одной медали.

Овечкин об отпуске: «Долгий перелет стоил того, я провел время с семьей и друзьями. О хоккее не думал — просто расслаблялся и веселился».

