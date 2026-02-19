Сушинский о словах Уилсона про Олимпиаду без россиян: «Не только канадцы осознают проблему нашего отсутствия, шведы ответили бы так же»

31-летний канадец заявил про отсутствие одноклубника Александра Овечкина на Олимпиаде: «Его не хватает, было бы здорово видеть и других россиян. В хоккее это самая большая страна, у нее хорошие игроки».
"Все хотят играть против сборной России. А финал между Россией и Канадой смотрел бы весь мир.
И не только канадцы осознают проблему нашего отсутствия. Если бы этот вопрос задали тем же шведам, они ответили бы так же", — сказал Сушинский.
