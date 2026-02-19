Селебрини побил рекорд Малкина для игроков до 20 лет по числу очков за Олимпиаду с участием хоккеистов НХЛ. У 19-летнего форварда Канады 9 баллов в 4 играх

19-летний форвард отметился 3 (1+2) баллами в матче ¼ финала с Чехией (4:3 ОТ).
Всего на его счету теперь 9 (5+4) баллов в 4 играх на Олимпиаде в Италии.
Селебрини превзошел достижение Евгения Малкина (6 (2+4) баллов в 7 играх за сборную России в 2006 году) и установил новый рекорд для игроков в возрасте до 20 лет по количеству очков, набранных за олимпийский турнир с участием хоккеистов НХЛ.
Узнать больше по теме
