Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
2-й период
Лада
1
:
Ак Барс
1
Все коэффициенты
П1
4.60
X
4.30
П2
1.72
Хоккей. КХЛ
20.02
Авангард
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.85
П2
5.52
Хоккей. КХЛ
20.02
Автомобилист
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
1.47
X
5.40
П2
6.20
Хоккей. КХЛ
20.02
Металлург Мг
:
Амур
Все коэффициенты
П1
1.38
X
6.00
П2
6.80
Хоккей. КХЛ
не начался
Динамо М
:
Сочи
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
ОТ
США
2
:
Швеция
1
П1
X
П2

Дворски обошел Овечкина и побил рекорд по очкам на Олимпиаде для новичков НХЛ — 6. У Александра в 2006-м было 5+0

Нападающий сборной Словакии Далибор Дворски набрал 2 (1+1) очка в четвертьфинале олимпийского хоккейного турнира против Германии (5:2, третий период).

Источник: Спортс"

На счету 20-летнего форварда «Сент-Луиса» стало 6 (3+3) очков на этих Играх. Он установил новый рекорд для новичков НХЛ на Олимпиадах.

Предыдущее достижение делили Александр Овечкин (2006, 5+0), финн Сами Ватанен (2014, 0+5) и его соотечественник Олли Мяяття (2014, 3+2).

В этом регулярном чемпионате НХЛ Дворски провел 47 матчей и набрал 15 (9+6) очков при полезности «минус 5».

