Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
2-й период
Лада
1
:
Ак Барс
1
Все коэффициенты
П1
4.60
X
4.30
П2
1.72
Хоккей. КХЛ
20.02
Авангард
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.85
П2
5.52
Хоккей. КХЛ
20.02
Автомобилист
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
1.47
X
5.40
П2
6.20
Хоккей. КХЛ
20.02
Металлург Мг
:
Амур
Все коэффициенты
П1
1.38
X
6.00
П2
6.80
Хоккей. КХЛ
не начался
Динамо М
:
Сочи
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
ОТ
США
2
:
Швеция
1
П1
X
П2

Потанин о будущем Овечкина: «Скажу грубовато: возможность закончить свою карьеру в КХЛ и сыграть дома он не променяет на погоню за 1000 шайб в регулярках НХЛ»

Президент «Норильского Никеля», глава попечительского совета Ночной хоккейной лиги Владимир Потанин высказался о будущем капитана «Вашингтона» Александра Овечкина.

Источник: Спортс"

40-летний капитан «Вашингтона» проводит свой 21-й сезон в НХЛ. Действующий контракт россиянина рассчитан до 30 июня 2026 года.

На текущий момент на счету нападающего 919 шайб в регулярных чемпионатах лиги (рекорд) и 996 — с учетом плей-офф (2-е место в истории, рекорд у Уэйна Гретцки — 1016).

"Я думаю, что в тысяче шайб в регулярных чемпионатах НХЛ для Александра нет самоцели. Я скорее бы ждал, что Овечкин в какой-то момент приедет и все-таки сыграет в КХЛ.

Он начал в московском «Динамо» и, возможно, ему захочется поставить эту точку здесь, дома.

Поэтому скажу немного грубовато: Овечкин возможность закончить свою карьеру в КХЛ и сыграть дома не променяет на погоню за тысячей шайб", — сказал Потанин.

Овечкин еще не определился с планами на следующий сезон. 40-летний форвард сфокусирован на борьбе за плей-офф с «Вашингтоном» (Сэмми Силбер).

