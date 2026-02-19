Ричмонд
Уилсон о том, что Овечкина нет на Олимпиаде: «Его не хватает, было бы здорово видеть и других россиян. В хоккее это самая большая страна, у нее хорошие игроки»

Форвард сборной Канады Том Уилсон высказался об отсутствии на Олимпиаде-2026 в Италии своего партнера по «Вашингтону» Александра Овечкина.

Источник: Спортс"

Сборная России не была допущена к участию в олимпийском хоккейном турнире. Ее заменила Франция.

Об отсутствии Овечкина на Олимпиаде.

«Его не хватает, было бы здорово видеть здесь и других россиян. В хоккее это самая большая страна, у которой есть действительно хорошие игроки. И всегда здорово с ними соревноваться».

О том, общался ли с Овечкиным во время Олимпиады.

«Было несколько сообщений в групповом чате. Я думаю, что они сейчас возвращаются на арену, поэтому сделают ее немного оживленной. Все были на отдыхе, поэтому я их не беспокоил», — сказал Уилсон.

Уилсон назвал Овечкина, говоря о самом стильном игроке из Канады: «Можно добавить русского? Ови с тонированным визором и желтыми шнурками — почетный канадец. Выберу его и Гретцки».

