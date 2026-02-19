Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
2-й период
Лада
1
:
Ак Барс
1
Все коэффициенты
П1
4.60
X
4.30
П2
1.75
Хоккей. КХЛ
20.02
Авангард
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.85
П2
5.52
Хоккей. КХЛ
20.02
Автомобилист
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
1.47
X
5.31
П2
6.00
Хоккей. КХЛ
20.02
Металлург Мг
:
Амур
Все коэффициенты
П1
1.38
X
6.00
П2
6.80
Хоккей. КХЛ
не начался
Динамо М
:
Сочи
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
ОТ
США
2
:
Швеция
1
П1
X
П2

Овечкин вернулся к тренировкам с «Вашингтоном». Он отдыхал с семьей в Дубае во время олимпийской паузы в НХЛ

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин вернулся к тренировкам с командой.

Источник: Спортс"

40-летний россиянин принял участие в необязательной тренировке, состоявшейся во вторник в ледовом комплексе MedStar Capitals Iceplex.

«Кэпиталс» впервые провели занятие на льду после начала олимпийской паузы на льду. Овечкин вернулся из Дубая, где провел часть перерыва, отдыхая вместе с семьей.

Также в тренировке приняли участие вратарь Чарли Линдгрен и форвард Коннор Макмайкл, которые были отправлены в список травмированных в начале февраля. Защитник Джон Карлсон, получивший травму в последнем матче перед паузой (против «Нэшвилла») также был на льду.

Кроме трех игроков, сейчас выступающих на Олимпиаде (это вратарь Логан Томпсон, защитник Мартин Фегервары и форвард Том Уилсон), на тренировке отсутствовали только три хоккеиста основного состава — защитник Джейкоб Чикран, форварды Джастин Сурдиф и Сонни Милано.

В среду «Вашингтон» проведет первую полноценную тренировку. Первый матч команды после перерыва состоится 25 февраля, соперником будет «Филадельфия».

Овечкину в Дубае преподнесли десерт с надписью «На пути к 1000 голам». У Александра 996 шайб в НХЛ с учетом плей-офф, в регулярках — 919.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше