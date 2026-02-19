Ричмонд
Крикунов об увольнении Горбенко из «Динамо» Минск: «До конца сезона осталось не так много, нужно было как-то сохранять позитивный настрой. Это не ведет к хорошему результату»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов высказался о ситуации в минском «Динамо».

Источник: Спортс"

Сегодня Игорь Горбенко сообщил, что руководство клуба уволило его с поста ассистента главного тренера.

Ранее появилась информация о том, что главный тренер Дмитрий Квартальнов готов уйти из минского «Динамо» из-за решения руководства уволить его помощника Горбенко.

На данный момент клуб идет на 3-м месте в таблице Запада с 75 очками в 57 играх.

"Тут сложно судить, мы же не знаем всего, просто так никого не увольняют, разные причины есть. Может быть, какой-то конфликт, куча вариантов может быть. Я не знаю, как реагирует на это сам [главный тренер Дмитрий] Квартальнов. Тяжело что-то сказать.

Может ли повлиять такой уход Горбенко? Осталось до конца сезона, в принципе, не так много, нужно было как-то сохранять позитивный настрой в команде. Устраивать революции некогда, может испортить.

Думаю, что это не ведет к хорошему результату. Любой скандал в команде не способствует нормальному результату", — сказал Крикунов.