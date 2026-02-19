Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
20.02
Авангард
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.85
П2
5.52
Хоккей. КХЛ
20.02
Автомобилист
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
1.46
X
5.38
П2
6.00
Хоккей. КХЛ
20.02
Металлург Мг
:
Амур
Все коэффициенты
П1
1.38
X
6.00
П2
6.80
Хоккей. КХЛ
20.02
Трактор
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.28
П2
3.08
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
4
:
Сочи
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
2
:
Ак Барс
4
П1
X
П2

Щитов о нецензурной речи Кузнецова: «Его реплика добавила матчу пикантности. Не думаю, что он хотел кого-то обидеть. Он доказывает делом, в игре с “Трактором” забил, сделал 3 передачи»

Бывший защитник клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Никита Щитов отреагировал на слова форварда «Салавата Юлаева» Евгения Кузнецова перед матчем с «Трактором» (6:0).

Источник: Спортс"

Нападающий нецензурно выразился, сказав, что ему все равно, будут ему свистеть или аплодировать на трибунах в Челябинске.

Форвард набрал 4 (1+3) очка в этой игре. Кузнецов является воспитанником хоккейной школы «Трактора».

"Это эмоциональный момент со стороны Кузнецова. Каждый человек в праве выразить свои эмоции, ответить. Тем более человек он взрослый. А как реагировать на такие слова, решать каждому: пропускать мимо или брать близко к сердцу.

Реплика Кузнецова добавила матчу пикантности, ажиотажа. Все хотели посмотреть на него, как он сыграет. Ничего такого в его словах не вижу. Просто часть шоу.

Кузнецов в себе уверен, что ему переживать? Он не смотрит на мнение окружающих. Выходит играть в хоккей, а на все остальное ему все равно. Не думаю, что он хотел кого-то обидеть или кого-то не уважает. Доказывает делом и в матче с «Трактором» забил, сделал три передачи.

У Козлова многие хоккеисты хорошо играют. Иностранцев можно взять: Хмелевски, Ливо у Козлова в «Салавате» лучше играли. Броссо, Родуолд сейчас при нем раскрываются. Он умеет раскрывать хоккеистов. И Кузнецов у него расцвел.

Кузнецов играет еще и важную роль для молодых ребят. Жаровский может многому научиться у него. С «Трактором» Кузнецов очень много подсказывал молодому игроку. В одной руке была клюшка, а другой показывал, в какую зону забегать, на скамейке они много общались. Думаю, через год Жаровский будет уже другим игроком благодаря Кузнецову", — сказал Щитов.

Кузнецов набрал 1+3 в матче с «Трактором» в Челябинске. Форвард «Салавата» отпраздновал гол «птичкой».