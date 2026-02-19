Щитов о нецензурной речи Кузнецова: «Его реплика добавила матчу пикантности. Не думаю, что он хотел кого-то обидеть. Он доказывает делом, в игре с “Трактором” забил, сделал 3 передачи»

Кузнецов играет еще и важную роль для молодых ребят. Жаровский может многому научиться у него. С «Трактором» Кузнецов очень много подсказывал молодому игроку. В одной руке была клюшка, а другой показывал, в какую зону забегать, на скамейке они много общались. Думаю, через год Жаровский будет уже другим игроком благодаря Кузнецову", — сказал Щитов.