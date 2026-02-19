Щитов о нецензурной речи Кузнецова: «Его реплика добавила матчу пикантности. Не думаю, что он хотел кого-то обидеть. Он доказывает делом, в игре с “Трактором” забил, сделал 3 передачи»

Нападающий нецензурно выразился, сказав, что ему все равно, будут ему свистеть или аплодировать на трибунах в Челябинске.
Форвард набрал 4 (1+3) очка в этой игре. Кузнецов является воспитанником хоккейной школы «Трактора».
"Это эмоциональный момент со стороны Кузнецова. Каждый человек в праве выразить свои эмоции, ответить. Тем более человек он взрослый. А как реагировать на такие слова, решать каждому: пропускать мимо или брать близко к сердцу.
Реплика Кузнецова добавила матчу пикантности, ажиотажа. Все хотели посмотреть на него, как он сыграет. Ничего такого в его словах не вижу. Просто часть шоу.
Кузнецов в себе уверен, что ему переживать? Он не смотрит на мнение окружающих. Выходит играть в хоккей, а на все остальное ему все равно. Не думаю, что он хотел кого-то обидеть или кого-то не уважает. Доказывает делом и в матче с «Трактором» забил, сделал три передачи.
У Козлова многие хоккеисты хорошо играют. Иностранцев можно взять: Хмелевски, Ливо у Козлова в «Салавате» лучше играли. Броссо, Родуолд сейчас при нем раскрываются. Он умеет раскрывать хоккеистов. И Кузнецов у него расцвел.
Кузнецов играет еще и важную роль для молодых ребят. Жаровский может многому научиться у него. С «Трактором» Кузнецов очень много подсказывал молодому игроку. В одной руке была клюшка, а другой показывал, в какую зону забегать, на скамейке они много общались. Думаю, через год Жаровский будет уже другим игроком благодаря Кузнецову", — сказал Щитов.
