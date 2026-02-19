Ричмонд
Сергей Андронов: «Мы живем в эпоху высоких технологий, когда важно приучать детей и молодежь к живому общению. Спорт является одним из способов это сделать»

Олимпийский чемпион Сергей Андронов отметил, что спорт физически и психологически развивает человека.

Источник: Спортс"

19 февраля экс-нападающий ЦСКА посетил Вологду в рамках экспонирования Кубка Гагарина. 20 февраля Андронов проведет мастер-классы для юных хоккеистов города. Запланировано два занятия, после которых состоится матч между клубами «Вологда» и «Шеф» из Череповца.

Мастер-классы от Андронова входят в проект «Все на каток», который реализуется по поручению главы Вологды Сергея Жестянникова. 21 и 22 февраля проект предлагает вологжанам сыграть в «Дворовый хоккей», 28 февраля можно будет присоединиться к массовым катаниям.

«Я думаю, что такие мероприятия очень важны. Хочется поблагодарить и администрацию Вологды за такие проекты, и КХЛ с “Ростелекомом”, потому что очень важно прививать молодежи любовь к спорту, заинтересованность в физической культуре. И я рад, что мне дают возможность участвовать в таком большом деле.

Я думаю, что на сегодняшний день приобщение к здоровому образу жизни и спорту является самой актуальной темой для нас. Мы живем в эпоху высоких технологий, когда важно приучать детей и молодежь к именно живому общению. Спорт как раз является одним из способов это сделать.

Спорт развивает человека и физически, и психологически", — сказал Андронов.