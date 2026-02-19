Ричмонд
Вячеслав Козлов о 4:0 с «Сочи»: «Не понравилось, что было много удалений. Этот соперник нас не наказал, но следующие команды будут серьезнее. Это надо исправлять»

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов высказался после матча с «Сочи» (4:0).

Источник: Спортс"

В следующей игре, 24 февраля, «Динамо» сыграет с «Локомотивом».

— Мы серьезно готовились к сопернику. Начали хорошо матч, забили в большинстве, потом еще после вбрасывания. И потом уже контролировали игру, доведя ее до победы.

Не понравилось, что было много удалений. Мы давали сопернику вернуться в игру. В плане дисциплины мы делали не то, что задумано. Этот соперник нас не наказал, но следующие команды будут серьезнее. И это надо исправлять.

— После паузы «Динамо» выдало серию из четырех побед. Можно ли говорить, что команда уже вышла из кризисного состояния?

— Мы не строим иллюзий. Хорошо, что мы побеждаем, взяли три матча на выезде, сегодня дома. Но следующие соперники будут более серьезные. И по тем матчам будем уже смотреть, вышли мы из этого положения или еще там находимся.

— Почему у Джордана Уила постоянно падает шлем с головы, оставляя «Динамо» в меньшинстве?

— Вы знаете, это происходит на большинстве. Он не маленького роста, и так встает на вбрасывания. Несколько раз он говорил, что ему специально шлем сбивают.

Он жаловался на судей. Но при вбрасывании тяжело увидеть, было там нарушение или нет. Я думаю, если бы Уил мог, то делал бы так, чтобы шлем не соскакивал.

— Стоит ли ждать в ближайших матчах Даниила Прохорова?

— Мы планируем его на Ярославль. Но у нас опять кто‑то приболел, кто‑то выздоровел. Думаю, что он может появиться.

— Почему в составе появился Артем Чернов?

— Он был травмирован, потом восстанавливался. Мы его отправляли в «Динамо» (Санкт-Петербург), чтобы он набрался игровых кондиций. Он хорошо тренировался, поэтому сегодня был в составе.

— Тимур Кол получил почти 10 минут на льду. Вам понравилось увиденное в его исполнении? Он соответствует стандарту КХЛ?

— Сложно по одной игре определять его игровые кондиции. Но у нас выбыл Фредди Клаэссон, поэтому сейчас больше нагрузка ляжет на основных защитников. И будем давать играть молодежи. У нас нет другого выхода.

Может, и Лиматова посмотрим тоже. Еще из молодых у нас есть Паталаха, Шараканов, — сказал Козлов.

«Динамо» Москва выиграло 4-й матч подряд — сегодня 4:0 с «Сочи», Моторыгин отразил 30 бросков, Комтуа сделал дубль. Команда Козлова идет 6-й на Западе.