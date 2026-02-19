Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
20.02
Авангард
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.85
П2
5.52
Хоккей. КХЛ
20.02
Автомобилист
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
1.46
X
5.38
П2
6.00
Хоккей. КХЛ
20.02
Металлург Мг
:
Амур
Все коэффициенты
П1
1.38
X
6.00
П2
6.80
Хоккей. КХЛ
20.02
Трактор
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.28
П2
3.08
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
4
:
Сочи
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
2
:
Ак Барс
4
П1
X
П2

Ротенберг о мастер-классе в Перми: «Работали над скоростью, катанием, игрой на малом пространстве, выносливостью. Берем лучшее, что есть в мировой практике»

Главный тренер сборной «Россия 25», первый вице-президент ФХР, член совета директоров московского «Динамо» Роман Ротенберг высказался о мастер-классе в Перми.

Источник: Спортс"

«Сегодня на новой арене “Красная Машина” в Перми провели мастер-класс для хоккеистов МХК “Молот” и юниорской команды “Академия-Молот”.

Как обычно, работали над важными элементами и деталями, которые в современном хоккее решают все: скоростью, катанием, игрой на малом пространстве, выносливостью, умением держать высокий темп до конца смены. Берем лучшее, что есть в мировой практике, и внедряем в нашу систему подготовки шаг за шагом, каждый день.

Ребята отлично поработали, внимательно слушали, старались в каждом упражнении. Спасибо им за отношение к делу — такие ребята вдохновляют и дают уверенность в будущем нашего хоккея.

Желаю каждому успехов в карьере. При таком отношении к делу и при той инфраструктуре, которая есть в регионе, главное — продолжать трудиться каждый день. Тогда все обязательно получится. До новых встреч на льду в Перми!" — написал Ротенберг.

Фото: t.me/rotenberg81.