Ротенберг о мастер-классе в Перми: «Работали над скоростью, катанием, игрой на малом пространстве, выносливостью. Берем лучшее, что есть в мировой практике»

«Сегодня на новой арене “Красная Машина” в Перми провели мастер-класс для хоккеистов МХК “Молот” и юниорской команды “Академия-Молот”.
Как обычно, работали над важными элементами и деталями, которые в современном хоккее решают все: скоростью, катанием, игрой на малом пространстве, выносливостью, умением держать высокий темп до конца смены. Берем лучшее, что есть в мировой практике, и внедряем в нашу систему подготовки шаг за шагом, каждый день.
Ребята отлично поработали, внимательно слушали, старались в каждом упражнении. Спасибо им за отношение к делу — такие ребята вдохновляют и дают уверенность в будущем нашего хоккея.
Желаю каждому успехов в карьере. При таком отношении к делу и при той инфраструктуре, которая есть в регионе, главное — продолжать трудиться каждый день. Тогда все обязательно получится. До новых встреч на льду в Перми!" — написал Ротенберг.
Фото: t.me/rotenberg81.