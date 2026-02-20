Ричмонд
Кагарлицкий о тренировке с Овечкиным. «Было стремновато, он на наше большинство смотрит, а я слева там. Думаю: только не давайте мне шайбу. На самом деле он простой парень, наш, русский»

Нападающий «Сочи» Дмитрий Кагарлицкий рассказал о тренировке с форвардом «Вашингтона» Александром Овечкиным.

Источник: Спортс"

— Расскажи, как ты с Овечкиным тренировался.

— Он пришел летом, видимо, потренироваться с нами. Это были сборы, наверное, август. У нас должны были баллоны быть.

— В Новогорске?

— Да. И он сидит рядом со мной и говорит: «Кагыч, а баллоны тяжелые?» (смеется). Я говорю: «Тебе там что? Машина-то, какие тебе баллоны?».

Да делал он что-то, вышел, пробежал тоже что-то, баллончики с нами пробежал.

— Кто сидел в его баллоне?

— Я не помню.

— Не ты?

— Не я. Он бы не заметил меня. Я бегал баллоны. У меня на баллоне сидел Миронов Андрюха и Никула.

— Вдвоем, что ли?

— Да, я живой еще, видишь, по-прежнему. Может, поэтому еще и играю.

А так было, конечно, стремновато. Он сидит на наше большинство смотрит. Саша Овечкин. Как мы тренируем большинство. А я слева там разыгрываю.

— В его офисе?

— Да. Мне стыдно (смеется). Думаю: только не давайте мне шайбу, чтобы он мой бросок не видел, пожалуйста.

На самом деле он очень простой. Я подошел, мне надо было детям подписать что-то. Они же с Димой Яшкиным хорошо общаются. Я у Яшки спросил: «Можно вообще подойти?» Он: «Конечно, ты что?».

Подошел. Он там все: «Да вообще не вопрос». Такой очень простой парень, наш, русский, — сказал Кагарлицкий.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше