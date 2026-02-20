Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.84
П2
5.10
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.39
П2
6.00
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
:
Амур
Все коэффициенты
П1
1.38
X
6.00
П2
6.80
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.28
П2
3.08
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
4
:
Сочи
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
2
:
Ак Барс
4
П1
X
П2

Кравчук об ¼ финала ОИ: «Чехи сыграли образцово — вторым номером, вязко, жестко. Для Канады, приехавшей в оптимальном составе во главе с Макдэвидом, Маккинноном и Ко, это стало бы поражением

Двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук высказался о матче сборных Канады и Чехии (4:3 ОТ) в четвертьфинале Олимпиады-2026.

Источник: Спортс"

— У сборной Канады, составленной из всех звезд НХЛ, была огромная реклама, но в четвертьфинале они, показалось, потерялись…

— Сработало много факторов. Возможно, после предварительного раунда, где Канада прошлась по всем соперникам катком, где-то пришли небольшие самоуверенность и даже самоуспокоенность.

Второй фактор — шикарная игра в исполнении чехов. В отличие от матча в предварительном турнире они оказались полностью готовы к канадцам. Сыграли образцово — вторым номером, вязко, жестко.

Третий фактор — травма Кросби. Оба раза силовые приемы на капитане канадцев были до грани фола, его уход сказался на эмоциональном состоянии команды.

— Главный тренер сборной Канады Джон Купер в НХЛ в «Тампе» никогда не выглядел таким растерянным, как в третьем периоде вчерашнего матча. Согласны с нашей оценкой?

— Я не специалист по физиогномике, но Купера могу понять. Давление на его штаб в эти минуты было колоссальным. Для Канады, которая приехала на Олимпиаду в оптимальном составе во главе с Макдэвидом, Маккинноном и Ко, это стало бы поражением века.

Между тем, в третьем периоде контроля над игрой у Канады не было — в отличие от второго.

— В чем видите недоработки штаба Купера?

— Со стороны трудно так категорично оценивать, не обладая всей внутренней информацией. Канадцы провели очень мощный второй период, в котором их лидеры доминировали и в котором чехи потеряли много сил. Но цена оказалась высокой и для «Кленовых листьев» — тех же Макдэвида и Маккиннона немного перегрузили и на третий период их не хватило.

Совсем не случайно концовку матча для Канады спасли звезды второго плана — Сузуки и Марнер. Они были свежее лидеров.

Думаю, в этом хороший урок для Купера и Ко. Все-таки олимпийский турнир — особый, выигрывается на глубине состава и более широком использовании всех своих кадровых сил, — сказал Кравчук.