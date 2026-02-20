Кравчук об ¼ финала ОИ: «Чехи сыграли образцово — вторым номером, вязко, жестко. Для Канады, приехавшей в оптимальном составе во главе с Макдэвидом, Маккинноном и Ко, это стало бы поражением

— У сборной Канады, составленной из всех звезд НХЛ, была огромная реклама, но в четвертьфинале они, показалось, потерялись…
— Сработало много факторов. Возможно, после предварительного раунда, где Канада прошлась по всем соперникам катком, где-то пришли небольшие самоуверенность и даже самоуспокоенность.
Второй фактор — шикарная игра в исполнении чехов. В отличие от матча в предварительном турнире они оказались полностью готовы к канадцам. Сыграли образцово — вторым номером, вязко, жестко.
Третий фактор — травма Кросби. Оба раза силовые приемы на капитане канадцев были до грани фола, его уход сказался на эмоциональном состоянии команды.
— Главный тренер сборной Канады Джон Купер в НХЛ в «Тампе» никогда не выглядел таким растерянным, как в третьем периоде вчерашнего матча. Согласны с нашей оценкой?
— Я не специалист по физиогномике, но Купера могу понять. Давление на его штаб в эти минуты было колоссальным. Для Канады, которая приехала на Олимпиаду в оптимальном составе во главе с Макдэвидом, Маккинноном и Ко, это стало бы поражением века.
Между тем, в третьем периоде контроля над игрой у Канады не было — в отличие от второго.
— В чем видите недоработки штаба Купера?
— Со стороны трудно так категорично оценивать, не обладая всей внутренней информацией. Канадцы провели очень мощный второй период, в котором их лидеры доминировали и в котором чехи потеряли много сил. Но цена оказалась высокой и для «Кленовых листьев» — тех же Макдэвида и Маккиннона немного перегрузили и на третий период их не хватило.
Совсем не случайно концовку матча для Канады спасли звезды второго плана — Сузуки и Марнер. Они были свежее лидеров.
Думаю, в этом хороший урок для Купера и Ко. Все-таки олимпийский турнир — особый, выигрывается на глубине состава и более широком использовании всех своих кадровых сил, — сказал Кравчук.