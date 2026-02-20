Кравчук об ¼ финала ОИ: «Чехи сыграли образцово — вторым номером, вязко, жестко. Для Канады, приехавшей в оптимальном составе во главе с Макдэвидом, Маккинноном и Ко, это стало бы поражением

— Со стороны трудно так категорично оценивать, не обладая всей внутренней информацией. Канадцы провели очень мощный второй период, в котором их лидеры доминировали и в котором чехи потеряли много сил. Но цена оказалась высокой и для «Кленовых листьев» — тех же Макдэвида и Маккиннона немного перегрузили и на третий период их не хватило.