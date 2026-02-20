Терещенко об ОИ-2026: «Сборной России очень не хватает. Надеюсь, в МОК это увидят и после Олимпиады дадут жесткие рекомендации вернуть наших на международную арену»

В полуфинале Канада сыграет с Финляндией, США — со Словакией.
— Как вам общий уровень турнира?
— Уровень очень высокий. Понятное дело, не беру в расчет итальянцев и французов, вместо которых должна была быть сборная России. Нашей команды очень не хватает.
Надеюсь, в МОК это увидят и после Олимпиады дадут жесткие рекомендации вернуть наших на международную арену.
— Какая команда произвела на вас особенно сильное впечатление?
— Такого нет. В одной игре одна команда здорово себя показала, в другой — другая. Вообще я не сторонник кого-то выделять. Да и как. Посмотрите, там звезда на звезде и звездой погоняет.
Очень интересно за ними следить, тем более я смотрю не как болельщик, а как специалист, и пищи для размышления хватает. Интересно, кто как сейчас подготовится к полуфиналам.
— Терещенко удивили?
— Они молодцы, неплохо играют.
— Их козыри — тактическая выучка и дисциплина?
— Я бы не сказал, что именно в этом дело. Просто они играют именно как команда. И у них это хорошо получается. Плюс вратарь пока хорош.
— Игроки из КХЛ в составе Словакии пока из общей картины не выпадают?
— На мой взгляд, они прилично смотрятся, — заявил Терещенко.