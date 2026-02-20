Ричмонд
Матч-центр
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.84
П2
5.10
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.39
П2
6.00
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
:
Амур
Все коэффициенты
П1
1.38
X
6.00
П2
6.80
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.28
П2
3.08
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
4
:
Сочи
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
2
:
Ак Барс
4
П1
X
П2

Якупов о работе с Ги Буше: «Канадцы как будто из другого теста сделаны. У них очень сильная тренерская школа. Он всегда защищает нас перед журналистами, никого не дает в обиду»

Нападающий «Авангарда» Наиль Якупов высказался о работе с тренером Ги Буше.

Источник: Спортс"

— Сейчас у тебя тренер — канадец Ги Буше. Каково с ним работать?

— Канадцы как будто из другого теста сделаны. Но, честно говоря, даже в Северной Америке мне не доводилось работать с такими сильными специалистами. Эти люди знают, как строить процесс, у них есть четкое видение игры, и они умеют доносить свои идеи до каждого игрока. У них действительно очень сильная тренерская школа.

К тому же он всегда защищает нас перед журналистами, никого не дает в обиду. Но когда журналисты выходят из раздевалки, он закрывает двери и говорит все напрямую. При этом даже в такие моменты он никогда не переходит на личности, — сказал Якупов.