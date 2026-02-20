Ричмонд
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Сибирь
П1
1.55
X
4.84
П2
5.10
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Адмирал
П1
1.45
X
5.39
П2
6.00
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
:
Амур
П1
1.38
X
6.00
П2
6.80
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
:
Северсталь
П1
2.25
X
4.14
П2
2.87
Хоккей. КХЛ
17:30
Барыс
:
Шанхай Дрэгонс
П1
2.36
X
4.20
П2
2.59
Хоккей. Мужчины
18:40
Канада
:
Финляндия
П1
1.40
X
5.95
П2
6.95
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
4
:
Сочи
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
2
:
Ак Барс
4
П1
X
П2

Савиков о том, что СКА идет 7-м на Западе: «Не на своем месте находимся, конечно. Можем далеко зайти в плей-офф, если будем играть, как в предыдущих победных матчах»

Защитник СКА Егор Савиков заявил, что 7-е место в Западной конференции Фонбет Чемпионата КХЛ не является для команды своим.

Источник: Спортс"

— У СКА прервалась серия из пяти побед подряд (в матче с «Северсталью» — 2:3 Б). Стоит ли на этом делать акцент?

— Мы не считаем, сколько мы подряд выигрываем. Нужно просто выходить на каждый матч. Тем более осталось 12 игр до старта плей-офф.

Особо в таблицу не смотрим, там плотность сумасшедшая. Нужно выходить на матчи так, как мы делали в прошлых играх, а не как сегодня.

— СКА сейчас седьмой на Западе. Важно ли для вас место по итогам регулярки? Финишировать как можно выше, чтобы иметь лучший посев, начать первый раунд дома?

— Повторюсь, мы особо не смотрим в таблицу. Конечно, мы находимся не на своем месте, на каком должны. Нужно прибавлять именно в игре, подойти к плей-офф в хорошей форме.

А там уже не так важно, где начнем. Если мы будем играть, как мы играли в предыдущих победных матчах, думаю, мы можем далеко зайти в плей-офф, — сказал Савиков.