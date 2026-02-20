Ричмонд
Вратарь Канады Биннингтон о разнице в своей игре на ОИ и в НХЛ: «Другой турнир, другая обстановка. Все происходит очень быстро, напряжение возрастает»

Вратарь сборной Канады Джордан Биннингтон высказался о разнице в своей игре на Олимпиаде-2026 и в регулярном чемпионате НХЛ.

В трех матчах на олимпийском турнире у канадца 3 победы при 92,2% сэйвов.

В текущем сезоне НХЛ у него только 8 побед в 32 играх при 86,4% сэйвов и коэффициенте надежности 3,65.

"Здесь совершенно другая обстановка. Это другой турнир. Все происходит очень быстро, напряжение возрастает.

Играя в одной команде с этими ребятами, хочется получить максимум удовольствия. Я сосредоточен на этом", — сказал Биннингтон.

Купер о Биннингтоне в матче с Чехией: «Когда они повели, он закрыл дверь, дал нам шанс отыграться. Так поступают победители, они дают тебе этот шанс».